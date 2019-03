Blaulicht | Montag, 18. März 2019 Montag, 18. März 2019

Notarzteinsatz am Bahnhof Lorch

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis in Lorch kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Der Bahnhof ist derzeit gesperrt. In beiden Richtungen kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen.

