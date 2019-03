Kultur | Montag, 18. März 2019 Montag, 18. März 2019

Sebastian Scheuthle in der Theaterwerkstatt

Foto: wil

Mit dem „Glitzerbeisl“ besuchte Sebastian Scheuthle am Samstagabend die Gmünder Theaterwerkstatt und brachte mit der virtuosen Musik wenigstens einem Teil der Zuschauer einen erlebnisreichen Abend.

19

Wie viel Wahrheit im Programmtitel „Die Falschspieler“ steckt, wusste man erst hinterher. Angekündigt waren Sebastian Scheuthle als Kabarettist – und wer ihn schon mal gesehen hat, weiß, dass er für einen heiteren Abend sorgen kann – und Manuel Kuthan als musikalische Begleitung auf der Zither. An einer Bar zwischen Himmel und Hölle sollte das Leben der Dahingegangenen nochmal beleuchtet werden, was auf einen geistreichen und unterhaltsamen Abend hoffen ließ. Es kam einigermaßen anders. Wie, steht in der RZ vom. März.

Reinhard Wagenblast

