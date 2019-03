Ostalb | Montag, 18. März 2019 Montag, 18. März 2019

Tunnel-​Bürgerinitiative in Böbingen gegründet

Um zu verhindern, dass im Zuge des vierspurigen Ausbaus der B 29 im Bereich von Böbingen eine der vom Regierungspräsidium angedachten Hochtrassen-​Varianten gebaut wird, wollen die Böbinger Bürger mit dem Ostalbkreis und den Abgeordneten für eine Tunnellösung kämpfen.

Deshalb fand am Montagabend in der Römerhalle vorZuhörern die Gründungsversammlung der Bürgerinitiative „Aktionsbündnis Böbinger Tunnel“ statt. Zur Erinnerung: Zwei Varianten sehen eine Verbreiterung und teilweise Erhöhung des bestehenden Walls durch eine Erdaufschüttung oder mit beidseitigen Stützmauern vor. Die dritte Variante, ein vierspuriges Brückenbauwerk, wurde vom Gemeinderat, vom Kreistag und den Mandatsträgern einhellig abgelehnt. Die einzige der Bevölkerung zu vermittelnde Lösung sei einm langer vierspuriger Tunnel mitm Ein– und Ausfahrt auf beiden Seiten, also insgesamt einlanges Bauwerk, das mit rundMillionen zu Buche schlägt. Über die Versamlung berichtet die RZ vom. März.

