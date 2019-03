Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 19. März 2019 Dienstag, 19. März 2019

Fridays for Future: Jetzt Rederecht auch direkt im Gmünder Rathaus eingefordert

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Die zwischenzeitlich globale Jugend-​, Umwelt– und Zukunftsbewegung „Fridays for Future“ hat längst auch Schwäbisch Gmünd erreicht. Dies wurde spätestens bei der Demo am 8 . Februar auf dem Gmünder Marktplatz deutlich. Die Jungen und Mädchen, die sich sorgenvoll Gedanken machen über die Zukunft der Schöpfung, fordern jetzt auch Rederecht nicht nur auf dem Gmünder Marktplatz, sondern auch ganz direkt im danebenliegenden Rathaus.

Zu dieser Forderung ging am Dienstag auch ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen Die Linke und der Grünen im Rathaus ein ein. Er trägt folgendenden Wortlaut: „Spätestens in der übernächsten Gemeinderatssitzung erhält eine Sprecherin/​ein Sprecher der Fridays for Future-​Bewegung aus Schwäbisch Gmünd im Gmünder Gemeinderat Rederecht, um die Position der Bewegung darzustellen.Wir finden es eine großartige Bewegung, die hier losgetreten wurde, und vor allen Dingen, dass junge Menschen ihre Interessen, die natürlich die gesamte Menschheit betreffen, selbst in die Hand nehmen und aktiv werden. Daher halten wir es auch angesichts der Aktualität des Themas für geboten, diesen jungen Menschen unser Gehör zu schenken und über die Vorschläge/​Forderungen im Anschluss zu diskutieren.“

Aktualisierung: Die Stadtverwaltung hat am Dienstagnachmittag nach Bekanntwerden des interfraktionellen Antrags ganz schnell und positiv reagiert. Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann sagt, dass Vertretern der Fridays for Future-​Bewegung sehr gerne das Rederecht im Gmünder Rathaus eingeräumt werde, konkret bei der Gemeinderatssitzung am 10 . April. Für diese besondere Sitzung werde dann voraussichtlich auch der Jugendgemeinderat eingeladen.



