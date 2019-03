Ostalb | Samstag, 02. März 2019 Samstag, 02. März 2019

Glasfaser für Eschacher Teilorte

„Breitband gehört für mich zur Grundversorgung wie Strom, Gas, Telefon, Wasser und Abwasser“, sagt der Eschacher Bürgermeister Jochen König. Und in seiner Gemeinde, vor allem in den zahlreichen kleinen Teilorten, tut sich in dieser Hinsicht gerade richtig viel.

In Eschach und in Obergröningen sind sich Bürgermeister König und die Gemeinderäte einig: „Wir machen nichts Halbes.“ Deshalb werden beide Orte mit Glasfaser versorgt. In Eschach sind zunächst vor allem fast alle Teilorte im Visier, in Obergröningen alle Haushalte des Hauptortes. Was konkret in Eschach und Untergröningen gepant ist, und bis wann es umgesetzt sein wird, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

