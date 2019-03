Schwäbisch Gmünd | Samstag, 02. März 2019 Samstag, 02. März 2019

RZ-​Marginalien: Auf die mageren Zeiten einstellen

So, nun sind die meisten Bürgermeister auf der Ostalb also ihre Ämter los – wenn auch nur für fünf närrische Tage. Ob sie während dieser Auszeit auch darüber nachdenken, wie man wirtschaften muss, wenn wieder magere Zeiten die Haushaltspläne prägen?

Mit vollen Hosen lässt sich gut stinken, sagt man – und dies gilt natürlich auch für die Kommunalpolitik. Und in Zeiten sprudelnder Einnahmen gibt manche Stadt und manche Gemeinde auch gerne etwas mehr Geld aus. Die Marginalien in der Rems-​Zeitung am. März befassen sich diesem Thema, das auch vor dem Zwang zur Nachhaltigkeit durch das neue kommunale Haushaltsrecht eine besondere Aktualität gewinnt.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 26 Sekunden.