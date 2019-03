Schwäbisch Gmünd | Samstag, 02. März 2019 Samstag, 02. März 2019

Weltgebetstag der Frauen mit Blick nach Slowenien

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der erste Freitag im Monat März wird auf der ganzen Welt als Weltgebetstag der Frauen begangen. Im Raum Gmünd trafen sich dazu Frauen in 27 Kirchengemeinden, um gemeinsam auf die Situation der Christinnen im Land Slowenien zu blicken. Die Rems-​Zeitung besuchte die Veranstaltung in der Heilig-​Geist-​Kirche in Eschach.

2

Dem Charakter einer überregional organisierten Veranstaltung entsprechend, wurde der Ablauf dieser Feiern durch ein Programmheft vorgegeben, das vom „Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.“ in Kassel publiziert wurde. Worüber bei diesen Veranstaltungen gesprochen wurde, berichtet die Rems-​Zeitung am. März.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 23 Sekunden.