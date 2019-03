Ostalb | Mittwoch, 20. März 2019 Mittwoch, 20. März 2019

Ehrungsabend in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Bei der traditionellen Blutspender– und Sportlerehrung, eine Veranstaltung, die Bürgermeister Michael Rembold besonders am Herzen liegt, wurden am Montag in der Stuifenhalle zahlreiche Waldstetter Mitbürgerinnen und Mitbürger ausgezeichnet.

Bürgermeister Michael Rembold überreichte die Landesehrennadel mit Urkunde, unterschrieben von Ministerpräsident Kretschmann, an Paul Lerchenmüller. „Einen großen Waldstetter“ nannte der Schultes den Geehrten, der über viele Jahre ehrenamtlich in der Gemeinde tätig war. So war er u.a.Jahre Gemeinderat, Leiter der Radsportabteilung,Jahre Ortsvorsitzender des–Ortsverbands, Mitinitiator des Bürgermobils,Jahre Vorsitzender des Altenfördervereins und vieles andere mehr. Wer als Blutspender und als Sportler ausgezeichnet wurde, steht in der Dienstagausgabe der Remszeitung.

