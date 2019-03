Jubiläum steht an: 750 Jahre Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. März 2019 Mittwoch, 20. März 2019

„Ein ganz besonderer Ort, man kann es spüren!“ beschreibt Bürgermeister Dr. Joachim Bläse seinen Arbeitsplatz Spital. Vielfältige und segensreiche Einrichtungen beherbergt der Gebäudekomplex. Es begann vor 750 Jahren mit der Gründung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist.

Ein vielfältiges Jubiläumsprogramm wird dazu gestaltet. BürgermeisterJoachim Bläse und die Vertreter der vielen Institutionen, die mit den Spital-​Gebäuden und der Stiftung verknüpft sind, informierten am Mittwoch bei einem Pressegespräch über die Programmpunkte. Hierbei wurde auch deutlich, wie bedeutend die Hospitalstiftung für die Geschichte der Stadt Gmünd, vor allem für die Entwicklung des Sozial– und Gesundheitswesens war — und bis heute auch geblieben ist. SeitJahren unterstützt die Stiftung hilfsbedürftige Menschen. Sie zählt zu den ältesten karitativen Stiftungen Deutschlands. Mehr über die Spital-​Geschichte und das Jubiläumsprogramm am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

