Sport | Mittwoch, 20. März 2019 Mittwoch, 20. März 2019

Normannia-​Trainerteam verlängert

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Auch in der nächsten Saison werden die Spieler des Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd wieder nach den Anweisungen von Cheftrainer Holger Traub auf Punktejagd gehen. Gemeinsam mit Traub verlängerte auch das komplette Trainerteam der Normannia für die neue Saison.

2019

20

39

FCN

FCN

Damit sieht die sportliche Führungsriege in der Saison/​so aus wie in den vergangenen beiden Jahren mit Cheftrainer Holger Traub, Co-​Trainer Tobias Dreher, Athletiktrainer Fred Eberle und Torwarttrainer Magnus Burkhardt.Der charismatische Cheftrainer bleibt der Normannia treu und möchte mit seinen Spielern auch über diese Saison hinaus weiter attraktiven Fußball im Schwerzer dem Gmünder Publikum bieten. „Ich fühle mich hier wohl, das Umfeld passt. Die Vereinsführung unterstützt mich, daher war es für mich keine große Frage, bei der Normannia weiterzumachen“, erklärt Holger Traub. Zur Laufzeit des Vertrags machte der-​jährige Cheftrainer wie gewohnt keine Angaben.Dass es mit dem attraktiven Fußball bei der Normannia weitergehen soll, dafür sorgt auch Tobias Dreher, der als Co-​Trainer nicht nur ein „Hütchenaufsteller“ ist, sondern sich einen Namen als Taktikfuchs gemacht hat und ein kongenialer Partner für Holger Traub ist. Dafür, dass die Normannia-​Spieler körperlich fit sind, sorgt seit Jahren Fred Eberle, dem es immer wieder gelingt, alle Spieler auf ein hohes athletisches Niveau zu führen und der auch alle Rekonvaleszenten mit der ihm eigenen pädagogischen Fähigkeit an ihre Leistungsgrenzen heranführt. Magnus Burkhardt, früher selbst ein klasse Torwart im Kasten des, betreut seine Torhüter optimal.„Holger Traub und sein Trainerteam arbeiten mit großem Engagement und Erfolg an der sehr anspruchsvollen Aufgabe, gemeinsam mit uns den Fußballstandort Schwäbisch Gmünd zu sichern und sportlich zu entwickeln“, sagt–Teammanager Stephan Fichter. „Wir sind von der Zusammenarbeit überzeugt und gehen den gemeinsamen Weg auch über die aktuelle Saison hinaus weiter“, fügt Fichter hinzu.Marco Biegert, Fußballabteilungsleiter der Normannia, ergänzt: „Holger Traub holt aus den Möglichkeiten hier das Optimale heraus. Er lebt die Werte unseres Vereins und vertritt sie glaubhaft nach innen und nach außen. Auch daher setzen wir das erfolgreiche Teamwork mit Freude fort.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Alex Vogt

1 Minute 26 Sekunden Lesedauer

205 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58