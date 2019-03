Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. März 2019 Mittwoch, 20. März 2019

Präventionspreis 2019 für Helmut Argauer

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Auch um ein sichtbares Zeichen zu setzen, wird in Gmünd seit 2013 jährlich der Präventionspreis des Fördervereins Aktion Sichere Stadt verliehen. Am Dienstag bekam Helmut Argauer im Prediger diesen ganz besonderen Preis überreicht.

Dr.

Der langjährige Gmünder Polizeichef wurde geehrt als jemand, der sich weit über das normale Maß in der Stadt eingebracht hat und gerade im Bereich der Prävention viel bewegt hat. BürgermeisterJoachim Bläse sprach von einem langjährigen und treuen Wegbegleiter und einer Persönlichkeit, die sich über viele Jahre eingebracht hat. Was genau alles erreicht wurde in dieser Zeit, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer

141 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 76