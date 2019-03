Sport | Donnerstag, 21. März 2019 Donnerstag, 21. März 2019

DJK-​Volleyballerinnen möchten den dritten Platz festigen

Nach der 2 : 3 -Niederlage im Topspiel der Volleyball-​Regionalliga gegen Ulm empfängt die DJK Gmünd an diesem Samstag ( 20 Uhr) den Vorletzten USC Freiburg. Mit einem klaren Sieg würden die Einhörner ihren dritten Platz behaupten, der am Ende vielleicht sogar noch richtig wichtig werden könnte.

„Unser Ziel ist es schon, deutlich zu gewinnen, denn wir möchten diesen dritten Platz natürlich unbedingt ins Ziel bringen“, sagt–Trainer Joachim Saam. Dieser dritte Platz ist zwar ohnehin wahrscheinlich, doch mit einem Heimerfolg am letzten Spieltag dieser Saison lässt es sich natürlich um so schöner feiern. „Wir werden dann schon mal schauen, dass wir die Restbestände an Getränken mit den Zuschauern gemeinsam vernichten“, sagt Saam schmunzelnd. Nach der Partie geht es dann noch gemeinsam in die Stadt, inklusive Trainerteam. Dies sei aber nicht die eigentliche Abschlussfeier, sagt Saam. Ohnehin müssen sich die Einhörner noch ein bisschen gedulden, wie es denn nun weitergeht. Nach wie vor gibt es Ungereimtheiten. Zum einen ist es für die Regionalliga Süd entscheidend, ob und wer in die Staffel aus der. Liga absteigt. Dann sei laut Saam ebenfalls noch nicht geklärt, ob die Ulmer und die Offenburger von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen.

