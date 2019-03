Sport | Donnerstag, 21. März 2019 Donnerstag, 21. März 2019

„Durch Bredis Brille“: Duell der alten Lieben

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Nun steht auch mein Programm für das kommende Wochenende. Am Freitagabend will ich das Neckar/​Fils-​Landesligaderby zwischen dem SV Ebersbach und demWeilheim besuchen. Der SVE wird sicherlich alles daran setzen, um diese Partie zu gewinnen, denn für das Team von Dinko Radojevic ist Platz zwei immer noch in Reichweite. Doch derWeilheim hat sich im Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben und konnte zuletzt zweimal gewinnen, wobei nur ein Gegentor kassiert wurde. Benjamin Geigers Weilheimer Team wird also durchaus mit neuem Selbstvertrauen nach Ebersbach fahren und versuchen, eine Überraschung zu schaffen.Leider ganz und gar nicht „Bredi-​freundlich“ ist der Spielplan am Samstag. Denn da finden mit dem Normannia-​Spiel gegen denIlshofen, dem Verbandsliga-​Topspiel zwischen demEssingen und der SKV Rutesheim und dem Landesliga-​Derby zwischen dem TSGV Waldstetten und demGermania Bargau gleich drei Spiele umUhr statt, die mich sehr interessieren würden. Aber ich habe mich für das Oberliga-​Aufsteigerduell entschieden und freue mich, Ralf Kettemann und sein Team aus Hohenlohe in der tectomove-​Arena begrüßen zu dürfen. DerIlshofen hat eine hervorragende Vorrunde gespielt, was umso überraschender ist, weil die Mannschaft des Mitaufsteigers vor der Saison einige namhafte Abgänge zu verzeichnen hatte und nominell eigentlich eher schwächer besetzt ist als im Vorjahr. Und man hat sich in Ilshofen auch nicht von einem schwachen Start ins neue Jahr beeindrucken lassen, sondern mit einem-Sieg im letzten Auswärtsspiel in Göppingen ein Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch gehört derIlshofen zu den Teams, gegen die man durchaus punkten kann. Und so bin ich optimistisch, dass die Normannia diese Begegnung zumindest nicht verliert.Zum Sonntag brauche ich nicht viele Worte verlieren. Das Kreisliga-​A-​Derby zwischen meinen beiden alten HeimatvereinenGroßdeinbach und TSB Gmünd steht an. Dass das ein richtiges Spitzenspiel wird, hätte ich vor der Saison sicherlich nicht gedacht. Ich wünsche mir ein gutes, faires, verletzungs– und platzverweisfreies Derby mit vielen Zuschauern und einem Ergebnis, das ich, egal wie es ausgeht, nach dem Spiel als gerecht bezeichnen kann.

