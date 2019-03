Sport | Donnerstag, 21. März 2019 Donnerstag, 21. März 2019

Fußball-​Bezirksliga: Abstiegskampf-​Derby in Heuchlingen

Die SG Bettringen ist am vergangenen Spieltag in der Bezirksliga Ostwürttemberg auf den zweiten Platz geklettert. Nun soll mit einem Auswärtssieg am Sonntag bei der SG Kirchheim/​Trochtelfingen der Abstand (sechs Zähler Rückstand) auf Spitzenreiter SV Neresheim verkleinert werden. Die Neresheimer spielen gegen den Tabellenfünften TSG Schnaitheim.

In Heuchlingen steht derweil das Derby zwischen dem auf einen direkten Abstiegsplatz abgestürzten TV Heuchlingen ( 15 Punkte) und dem Tabellenelften Sportfreunde Lorch ( 17 ) auf dem Programm.





TV Heuchlingen – SF Lorch



Um 15 Uhr am kommenden Sonntag erwartet der auf Rang 15 stehende TV Heuchlingen den Tabellenelften aus Lorch zum Lokalderby. Beide Mannschaften trennen aber nur zwei Punkte, die Heuchlinger könnten dementsprechend mit einem Heimsieg sogar auf einen Nichtabstiegsplatz kommen. Auf der anderen Seite wollen die Sportfreunde Lorch natürlich versuchen, sich endlich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Das Selbstvertrauen bei beiden Teams ist vor dem Derby nicht groß, sind beide doch jeweils mit zwei Niederlagen aus der Winterpause gekommen. Umso spannender wird sein, wer die richtige Einstellung findet. Eine Niederlage darf sich eigentlich kein Team erlauben, jedoch würde auch ein Remis niemanden so richtig voranbringen. (Text: hin) RZ-​Tipp: 1 : 2



