Kultur | Donnerstag, 21. März 2019 Donnerstag, 21. März 2019

Kinderkino-​Festival läuft

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi

Für 300 Kinder war der Mittwoch ein ganz besonderer Schultag: Sie durften zur Schulvorstellung des Films „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“, in deren Rahmen das 26 . Internationale Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd eröffnet wurde.

Ein besonderes Highlight war darüber hinaus der Besuch des Regisseurs, der auf die zahlreichen Fragen einging.„Wie hat man es gemacht, dass die Schatzkarte sprechen kann?“, „Hatten Sie Angst am Vulkan?“, „Mussten Sie als Regisseur auch tauchen?“ oder „Wie viel haben Sie mit dem Film verdient?“ Im Anschluss an die Filmvorführung prasselten die Fragen der Kinder nur so auf Regisseur Martin Tischner ein. Dieser nahm sich Zeit und erzählte bereitwillig. Wie lange die Realisierung des Films dauerte, was dabei geschah, steht in der RZ vom. März.

Reinhard Wagenblast

