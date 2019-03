Ostalb | Donnerstag, 21. März 2019 Donnerstag, 21. März 2019

Mutlangen: Bürgerehrung und Ehrenamtspreis

Sportlich und musikalisch heraus– ragende Leistungen, auch solche auf anderen Gebieten, zeichnet Mutlangen einmal im Jahr aus. Aber die Gemeinde vergibt auch einen Ehrenamtspreis. Er ging heuer an Gretel und Peter Stühle.

Die wichtigsten Dinge im Leben seien nicht mit Geld aufzuwiegen, sagte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, das Ehrenamt gehöre dazu. Zum dritten Mal vergab die Gemeinde den Ehrenamtspreis, die vorgeschlagenen Träger werden vom Gemeinderat ausgewählt. Gretel und Peter Stühle leben seitin Mutlangen, und seitdem bringen sie sich in der Gemeinde ein. Gretel Stühle in der Seniorenarbeit, Peter Stühle im Kirchengemeinderat und Seniorenfahrdienst, um nur einiges zu nennen. Und beide engagieren sich mit Herzblut und Leidenschaft für die Vesperkirche. Mehr über die anderen Ausgezeichneten in der RZ vom. März.

