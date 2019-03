Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. März 2019 Freitag, 22. März 2019

Keine Angst vor Uber

Nein, vor dem großen US-​Konzern Uber hat Hermann Brenner keine Angst. Die werden auf die großen Städte beschränkt bleiben, ist der Geschäftsführer der Gmünder Taxizentrale überzeugt. Die Aufgabe, Menschen im Raum Schwäbisch Gmünd schnell und zu jeder Zeit von einem Ort zum anderen zu bringen, wird wohl den beigen Autos mit den gelben Schildern überlassen bleiben.

Eine Konstruktion wie die Gmünder Taxizentrale ist in der Branche außergewöhnlich. Vor rundJahren stellten sich die selbstständigen Unternehmer die Frage, warum eigentlich jeder von ihnen eine eigene Telefonistin zu Hause sitzen haben musste. Aus dieser Überlegung entstand eine, in der alle – derzeit– Taxiunternehmer aus dem Altkreis Gesellschafter sind. Es gibt eine einheitliche Rufnummer () unter der die an allen Tagen der Woche rund um die Uhr besetzte Zentrale erreichbar ist, die dann über Funk die Einsätze steuert. Vom Leben der Taxifahrer berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagsreportage.

