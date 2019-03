Schwäbisch Gmünd | Freitag, 22. März 2019 Freitag, 22. März 2019

Lossprechungsfeier in Gmünd

Foto: nb

Der positive Trend in der wirtschaftlichen Entwicklung und die hervorragenden Voraussetzungen, im Handwerk eine dauerhafte Beschäftigung zu finden, fanden in den Grußworten im Rahmen der Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft immer wieder Erwähnung.

150

junge Frauen und Männer waren am Donnerstagabend im Congress-​Centrum Stadtgarten zusammengekommen, um ihre Prüfungszeugnisse und Auszeichnungen entgegenzunehmen. An ihrer Seite waren all jene, die sie in den vergangenen drei Jahren unterstützt und motiviert haben: Die Meister und Kollegen der Ausbildungsbetriebe, die Lehrer der Berufsschulen und die Familie. Die Rems-​Zeitung berichtet in der Freitagausgabe.

Nicole Beuther

