Normannia Gmünd mit Derbygefühl ins Spiel gegen den Mitaufsteiger

An diesem Samstag ( 14 Uhr) findet in der Fußball-​Oberliga das Duell der beiden Aufsteiger statt. Der 1 . FC Normannia Gmünd empfängt den TSV Ilshofen im Schwerzer. Es ist auch das Spiel eins nach der Verlängerung des Trainerteams um Holger Traub.





Kein Favorit auszumachen





„Aufgrund der vorangegangenen Gespräche zwischen Verein und mir ist die Verlängerung nicht überraschend. Wenn man sich aber die anderen Vereine anschaut, dann ist es doch wieder überraschend“, sagt Holger Traub selbst zur Vertragsverlängerung. Der Aufstieg, das sagte Traub schon häufiger, sei für die Normannia zu früh geschehen, man habe sich nicht richtig auf die neuen Begebenheiten einstellen können. „Die handelnden Personen bei der Normannia nötigen mir den größten Respekt ab, denn dadurch zeigen sie, dass sie auch nicht alles an ein oder zwei Personen festmachen“, so Normannias Trainer, der gegenüber dieser Zeitung ohnehin schon seine Absicht zu bleiben, untermauerte.Mit den Ilshofenern treffen die Normannen an diesem Samstag auf den Mitaufsteiger, treffen auf eine Mannschaft, die sie besser kennen als die übrigen. „Jetzt spielen wir schon das vierte Mal in den vergangenen zwei Jahren gegeneinander. Irgendwie fühlt sich diese Partie wie ein Derby an“, sagt Traub schmunzelnd. Er freue sich auf das Duell gegen den Dauerrivalen, wenngleich die Erinnerungen an dasim Hinspiel nicht nur positiv sind. Die erste Hälfte hatte dertotal verschlafen und hatte Glück, dass er zur Pause nur mitzurücklag. Einer immensen Leistungssteigerung hatten es die Normannen dann zu verdanken, dass sie in der zweiten Halbzeit tatsächlich noch am Punktgewinn geschnuppert haben, doch der Anschlusstreffer von Felix Bauer sollte das einzige sein, was sie mit nach Hause genommen haben.

