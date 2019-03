Schwäbisch Gmünd | Samstag, 23. März 2019 Samstag, 23. März 2019

Dr. Albrecht Bodenstein: Auch Gmünd hat ein Feinstaubproblem

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Es gibt Ärzte, die an den Grenzwerten für Feinstaub zweifeln und vorliegende Studien in Frage stellen. Der Gmünder Facharzt Dr. Albrecht Bodenstein gehört nicht dazu. Aufgrund eigener Versuche ist er sogar überzeugt, dass nicht nur Stuttgart, sondern auch Schwäbisch Gmünd ein Feinstaubproblem hat.

Dr. Bodenstein führte über viele Jahre gemeinsam mit seiner Schwester eine Gemeinschaftspraxis am Münsterplatz und ist privat wie beruflich ein sehr vielseitig interessierter Mensch. Seine medizinsche Ausbildung hat er sehr breit angelegt und in jungen Jahren im Versuchslabor viele Erfahrungen mit der Filtration und der Analyse von Blut beziehungsweise von Atemluft gesammelt. Seine Doktorarbeit befasste sich ebenfalls mit diesem Thema. In einem langen Gespräch teilte er der Rems-​Zeitung mit, warum man die Feinstaubproblematik nicht verharmlosen sollte.







Am 23 . März kam man lesen, was der Gmünder Mediziner zu sagen hat!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer

191 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62