Ostalb | Samstag, 23. März 2019 Samstag, 23. März 2019

Tonnenweise Müll eingesammelt

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Die Umwelt liegt in unserer Hand“ fand am Samstag die 18 . Kreisputzete statt, zu der Landrat Klaus Pavel als Schirmherr der Aktion Gruppen, Vereine, Schulen, Kindergärten und Einzelpersonen aufgerufen hatte, sich engagiert an der Aktion zu beteiligen.

Es war wieder einmal erstaunlich, welche Plätze sich manche Mitbürger ohne Respekt und Anstand ausgesucht hatten, um ihren Müll illegal zu entsorgen. Meist mit ungläubigem Kopfschütteln wurden Hausmüll, Blumentöpfe und –kübel, Flaschen, Autoreifen, Bauschutt oder auch ausgediente Möbel zusammengetragen, die in der Natur absolut nichts zu suchen haben und die auch dazu geeignet sind, Boden, Pflanzen und Tiere zu schädigen. Ein ausführlicher Bericht über die Aktion steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Gerhard Nesper

