Blaulicht | Sonntag, 24. März 2019 Sonntag, 24. März 2019

Günther Elser: Zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ernannt

Galerie (1 Bild)

Foto: Franz Westhauser

Ein Gmünder Feuerwehrmann durch und durch, dazu mit einem weit überdurchschnittlichen, bisweilen eher bescheidenen, immer freundlichen und wertschätzenden Engagement für alle Abteilungen der Gesamtfeuerwehr: Günther Elser ( 65 ).

50

Als Überraschung wurde er am Ende desr Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am späten Freitagabend (die Rems-​Zeitung berichtete über die Regularien am Samstag) auf die Bühne gebeten, um eine ganz besondere Auszeichnung entgegen zu nehmen. Günther Elser wurde von Oberbürgermeister Richard Arnold, Feuerwehrkommandant Uwe Schubert und im Beisein auch von Kreisbrandmeister Otto Feil zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ernannt. Eine Würdigung, die neben etlichen anderen „Orden“ für langjährige Dienstzeiten höchst selten ist. Günther Elser hat in fastehrenamtlichen Dienstjahren unglaublich Vieles für die Feuerwehr seiner Heimatstadt geleistet, zuletzt als stellvertretender Kommandant.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer

131 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 54