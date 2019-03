Sport | Sonntag, 24. März 2019 Sonntag, 24. März 2019

TSV Alfdorf/​Lorch: Starke Defensive ist Trumpf

Galerie (1 Bild)

Fto: Kessler

Als Chris Hellerich in der neunten Minute die 5 : 3 -Gästeführung erzielt hat, da haben die Zuschauer in der Lorcher Schäfersfeldhalle wohl noch nicht damit gerechnet, dass der TSV Alfdorf/​Lorch am Ende mit 27 : 20 ( 13 : 9 ) über den Tabellenfünften SF Schwaikheim triumphieren würde.

5

5

11

20









„Aus meiner Sicht









Ein weiterer Faktor für den Sieg war Schlussmann Dragan Jerkovic, der beim Stand von 6 : 6 einen Siebenmeter hielt. Zwar traf Hellerich noch einmal für die Gäste zum 7 : 6 , doch es sollte auch schon die letzte Führung gewesen sein, die den Schwaikheimern eingeräumt wurde. Jan Spindler ( 2 ), Adrian Pfahl, Kevin Neumaier und Armin Bauer stellten auf 11 : 7 für einen TSV , der an diesem Abend vor allem in der Defensivarbeit überzeugen konnte. Von der 16 . bis zur 23 . Minute, um nur einen Beleg zu liefern, musste Jerkovic keinen einzigen Ball aus dem eigenen Netz fischen.





Den ausführlichen Bericht sowie die Stimmen zum Spiel lesen Sie in unserer Montagsausgabe. Auf unserer Facebook-​Präsenz (www​.face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​i​t​u​ng.de) sind zwei Videos zu dieser Partie eingestellt.



Dann aber kamen die Minuten von Lars Rauch, der seiner Mannschaft zeigte, wie diesen Schwaikheimern an diesem späten Samstagabend in der Handball-​Württembergliga beizukommen ist. Zunächst erahnte er ein Abspiel der Gäste und schnappte sich den Ball. Nur kurze Zeit später blockte er zweimal bei Rückraumwürfen sensationell – und dann traf er schließlich auch noch selbst zum.). „Wir sind mit vier Toren Vorsprung in die Halbzeit gegangen und hatten in der Kabine eine Weltuntergangsstimmung, keiner war irgendwie zufrieden“, sagte Wieczorek, der sonst eigentlich immer derjenige ist, der den Finger in die Wunde legt, schmunzelnd. Er war diesmal zufrieden. „Abwehrmäßig fand ich es überragend, beiGegentreffern kann man ohnehin nicht mosern“, so Wieczorek.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Timo Lämmerhirt

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer

82 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 71