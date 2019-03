Sport | Montag, 25. März 2019 Montag, 25. März 2019

Alexander Zorniger stellt sich den Nachwuchsjournalisten der Schillerrealschule

Foto: Kessler

Alexander Zorniger befindet sich aktuell auf einer Art Rundreise durch die alte Heimat. War der Profitrainer noch am vergangenen Freitagabend zu Gast bei der Talkreihe „Zur Sache!“, so hat er sich am Montag Zeit genommen für die Schüler der Schillerrealschule im Verbund, die mittlerweile im zweiten Jahr beim von der Rems-​Zeitung präsentierten Projekt „kicken & lesen“ teilnimmt.

Lewis hatte seine Schüler durchaus gut vorbereitet, jeder war mit einem Zettel in der Hand bewaffnet und hat dem prominenten Gast seine Fragen stellen dürfen. Die Schüler erfuhren dabei, dass Zorniger bereits seit 2002 Trainer und seit nunmehr zehn Jahren im Profigeschäft tätig ist. Es waren einige richtig pfiffige Fragen dabei. „Wir fühlen Sie sich, wenn Ihre Mannschaft verloren hat?“, wollte beispielsweise ein Schüler wissen. „Als Trainer fühlst du dich immer verantwortlich. Wenn die Spieler nicht funktionieren, dann ist es letztlich immer die Schuld des Trainers“, so Zorniger.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Kamen Zorniger am vergangenen Freitag die Fragen zu seiner Person und Herkunft noch entschieden zu kurz, woraus er keinen Hehl machte, so haben die Schüler diesbezüglich auf jeden Fall einen klaren Pluspunkt gegenüber dem Kultreporter Werner Hansch, der bei „Zur Sache!“ moderierte, gesammelt. In der Gmünder Großsporthalle, in der der Praxisteil des Projekts stattfindet, haben sich die Schüler unter der Leitung vom betreuenden Lehrer Jean-​Pierre Lewis und Schulleiter Klaus Dengler versammelt und eine Pressekonferenz mit Zorniger simuliert. Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport, übernahm hierbei die Funktion des Pressesprechers im Foyer der Halle.Vorbereitete Schüler

