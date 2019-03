Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. März 2019 Montag, 25. März 2019

Gmünd: Landeszentrum für Ernährung eröffnet

Foto: Marcus Menzel

Zu Jahresbeginn eröffnete das Landeszentrum für Ernährung Baden-​Württemberg in der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und ländlichen Räume (LEL) am Hardt in Schwäbisch Gmünd. Am Montagnachmittag ( 25 . März) fand eine große Eröffnungsveranstaltung im Festsaal des Predigers statt, zu der neben rund 100 Gästen auch viel Prominenz kam – darunter auch der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, MdL Peter Hauk.

2017

26

Im Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung vorgenommen, sich verstärkt für die Ernährungsbildung und Ernährungserziehung von Kindern einzusetzen, eine gute Außerhaus-​Verpflegung zu sichern und gleichzeitig die regionale Wertschöpfung zu fördern. Der Ministerrat hat daher im Novemberdas Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit der Umsetzung einer ressortübergreifenden Ernährungsstrategie beauftragt. Mehr über die Eröffnugsfeier lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag,. März.

Marcus Menzel

