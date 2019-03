Kultur | Montag, 25. März 2019 Montag, 25. März 2019

Predigermuseum: Dauerausstellung endlich komplett

Für die „Neue Sammlung“, bislang nur in laufenden Ausstellungen und dort nur in Ausschnitten gezeigt, ist der Westflügel des Predigers reserviert. Nun kommt das Finale: Museums– leiterin Monika Boosen verkündet die „endgültige Fertigstellung“ der Dauerausstellung.

Alle Brandschutztüren sind drin, alle Lüftungskanäle auch, und im Westflügel des zweiten Obergeschosses erledigen die Handwerker die letzten Arbeiten. Gemälde sind noch zu hängen, Skulpturen zu platzieren und Vitrinen zu schließen. Aber bis Sonntag,. März, sollte es, von den Vorhängen abgesehen, geschafft sein. Aus Anlass der Fertigstellung der Dauerausstellung veranstalten Museum und Museumsverein an diesem Tag abUhr ein Fest, in dem der Westflügel präsentiert wird.Damit findet eine jahrelange Umbautätigkeit und auch das geschmeidige Anpassen der Ausstellungs-​Konzeption ein Ende. Was die Dauerausstellung im Westflügel bietet, steht in der RZ vom. März.

