Schwäbisch Gmünd | Montag, 25. März 2019 Montag, 25. März 2019

Versammlung der Ehrenamtlichen: OB Arnold ruft die „Bürger-​Gartenschau“ aus

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Hunderte von ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Stadt Schwäbisch Gmünd und auch aus der Umgebung haben sich Montagabend im Stadtgarten getroffen.

2019

Sie ließen sich von OB Richard Arnold auf die Remstal-​Gartenaschau einstimmen. Der rief betont und mit viel Elanerstmals, bezogen auf seine Stadt, die „Bürger-​Gartenschau“ aus. Die Veranstaltung für die Ehrenamtlichen beinhaltete am Montagabend auch eine Fülle von Überraschungen zur Gestaltung der Remstal-​Gartenschau speziell in Schwäbisch Gmünd. Die Zuhörinnen und Zuhörer kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mehr dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Heino Schütte

22 Sekunden Lesedauer

94 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 72