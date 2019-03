Ostalb | Dienstag, 26. März 2019 Dienstag, 26. März 2019

Baugebiet „Lindenbrunnen“ in Heuchlingen: Nachbar-​Wünsche berücksichtigt

„Häuslebauer“ sind in der Regel junge Familien – und genau die möchte jede Gemeinde gerne möglichst zahlreich ansiedeln, um der demographischen Entwicklung entgegen zu wirken. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in Heuchlingen auch da – was allerdings fehlt, sind erschlossene Grundstücke. Dies soll sich aber bald ändern.

Vor einigen Wochen hatte die Absicht der Gemeinde Heuchlingen, im Gewann „Lindenbrunnen“ etwas mehr alsBauplätze für Einfamilien– und für Doppelhäuser zu erschließen, für Irritationen bei den Anwohnern des schon bestehenden Baugebiets gesorgt. Zwischenzeitlich hatten die Nachbarn des geplanten Neubaugebiets jedoch die Gelegenheit, ihre Bedenken, Anregungen und Wünsche im Hinblick auf die Planung des Neubaugebiets vorzutragen.Dabei stellte sich heraus, dass die Vorstellungen der Anwohner keineswegs utopischen Charakter haben, sondern sehr gut umsetzbar sind. Was dies im Detail bedeutet, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

