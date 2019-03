Waldstetten | Dienstag, 26. März 2019 Dienstag, 26. März 2019

In Waldstetten spielt die Musik

Fotos: Gerhard Nesper

Auf Einladung des SWR –Fernsehens und der Gemeinde Waldstetten fand am Montag Abend in der Stuifenhalle im Rahmen der Fernsehreihe „Landleben 4 . 0 “ die Voraufführung eines Films statt, in dem u.a. der Frage nachgegangen wurde: Wie schaffen es Dörfer in Zeiten der zunehmenden Demographie zu wachsen anstatt zu weichen?

Nach einer Vorführung der Percussions-​Gruppe der Musikschule Waldstetten unter der Leitung von Manfred Fischer begrüßte Bürgermeister Michael Rembold die rundZuhörerinnen und Zuhörer. Es sei eine große Ehre, dass das Fernsehteam deszum wiederholten Mal über die Gemeinde berichte, was eine Wertschätzung und Anerkennung für das Waldstetter Ehrenamt darstelle. Danach erläuterten die Redakteurin Mia Funk und die Autorin Anja Unger Sinn, Zweck und Hintergrund der-​teiligen Fernsehreihe, die mit der Vorstellung der Gemeinde Waldstetten ende. Der ausführliche Bericht steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Gerhard Nesper

