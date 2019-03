Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. März 2019 Dienstag, 26. März 2019

„Pro Gmünd“: Engagierte Gastronomen und Brauchtumspfleger starten durch

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

„Pro Gmünd Fremdenverkehrsverein Schwäbisch Gmünd“ startet mit tollen Ideen durch. Dazu soll auch die Aktion „Gmünd macht Mittwoch“ wiederbelebt werden. Der umtriebige und vereinserfahrene Gastronom Hannes Barth wurde soeben (Dienstagabend) zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Dr.

Zukunftspläne für die Fortentwicklung der Erlebnisstadt Schwäbisch Gmünd sind am Dienstagabend bei der Hauptversammlung von „Pro Gmünd“ deutlich geworden, vor allem auch das Bemühen, noch mehr Gastronomen und Brauchtumspfleger für das Miteinander zu begeistern. Immer wieder auch der Hinweis: Es gibt auch eine Zeit nach der anstehenden Remstal-​Gartenschau. Ganz besonders geprägt aber war die von BürgermeisterJoachim Bläse (Vize-​Vorsitzender von „Pro Gmünd“) geleitete Versammlung von einem sehr besinnlichen Auftakt: In einer würdevollen Gedenkrede wurde des im vergangenen Jahre so überraschend aus seinem blühenden Leben gerissenen Vereinsvorsitzenden Thomas Steeb gedacht. Ausführlicher Bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Heino Schütte

34 Sekunden Lesedauer

121 Aufrufe

57 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 60