Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 26. März 2019 Dienstag, 26. März 2019

Steffen Alt neuer DRK-​Kreisgeschäftsführer

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Der DRK –Kreisverband Schwäbisch Gmünd hat einen neuen Kreisgeschäftsführer. Nach der Ankündigung von Bruno Bieser im vergangenen Jahr, dass er zum 1 . Juli 2019 in den Ruhestand gehen möchte, wurde die Stelle lokal und landesweit ausgeschrieben. Das DRK –Präsidium hat am 11 . Februar Markus Zobel mehrheitlich zum Nachfolger von Kreisgeschäftsführer Bruno Bieser gewählt. Doch Markus Zobel hat dem DRK nun mitgeteilt, dass er die Stelle aus persönlichen Gründen nicht antreten kann.

DRK

DRK

3

2019

DRK

DRK

DRK

Das–Präsidium hat deshalb eine neue Lösung gesucht und sich am Montag einstimmig für Steffen Alt, bisher Filialdirektor bei der Kreissparkasse Ostalb, als Nachfolger von Bruno Bieser entschieden. Steffen Alt hatte schon bisher zum sozialen Bereich in der Raumschaft Schwäbisch Gmünd enge Verbindungen und hat auch viele Erfahrungen in Führungspositionen bei Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen.Voraussichtlich wird der neue–Kreisgeschäftsführer seine Arbeit am. Junibeimin Schwäbisch Gmünd aufnehmen. Für Steffen Alt ist das Deutsche Rote Kreuz nicht unbekannt, war er doch schon in jungen Jahren als Zivildienstleistender beimund hat anschließend auch in der–Sozialarbeit ehrenamtlich mit gearbeitet

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Heinz Strohmaier

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer

55 Aufrufe

26 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 61