Zum ersten Mal: Schanzenlauf in Degenfeld

Neben dem Gmünder Stadtlauf und dem Albmarathon soll in Schwäbisch Gmünd eine dritte Laufveranstaltung etabliert werden – und was für eine: Am Samstag, 18 . Mai, veranstaltet die DJK Gmünd zusammen mit dem SC Degenfeld zum ersten Mal den „Degenfelder Schanzenlauf“.

Sein persönliches AH-​Erlebnis habe er gehabt, als er im November des vergangenen Jahres zum ersten Mal selbst an der Schanze in Degenfeld stand. „Das ist schon imposant, wenn man da von unten nach oben guckt“, so Schwarzkopf. Da sei dann auch die Idee entstanden, zusammen mit dem ortsansässigen Skiclub Degenfeld einen Schanzenlauf ins Leben zu rufen. Ganz neu ist eine Laufveranstaltung dieser Art nicht. Das „Red Bull 400 “ wird am 20 . Juli in Titisee-​Neustadt ausgerichtet. Der Veranstalter spricht vom „härtesten 400 -​Meter-​Lauf der Welt“ auf der Hochfirstschanze, auf der es 140 Höhenmeter zu bezwingen gilt. Um wie viel Höhenmeter es sich an der Degenfelder Naturschanze handelt, kann Tim Schwarzkopf nicht genau sagen. Er meint nur: „Vom Auslauf der Schanze bis nach oben ist es eine ordentliche Steigung.“ Auch beim Schanzenlauf in Degenfeld müssen rund 400 Meter zurückgelegt werden.





Genau dort, wo es sonst im Winter für Skispringer abwärts geht, soll es am. Mai erstmals für Läufer hinauf gehen. Denn der „. Degenfelder Schanzenlauf“ wird nicht auf dereingeweihten K-​-​Mattenschanze, sondern auf der K-​-​Naturschanze ausgetragen. „Dabei handelt es sich um ein etwas anderes Laufevent“, sagt Organisator Tim Schwarzkopf von derGmünd, „bei dem es einmal nicht um die zu laufende Kilometer-​Zahl geht. Schon allein deshalb ist es etwas Besonderes.“

