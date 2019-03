Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 27. März 2019 Mittwoch, 27. März 2019

Neuauflage der MPU-​Fibel vorgestellt

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

„Bei Alkohol gibt es Grenzwerte, bei Drogen nicht“, sagt Heike Taglang. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gmünder Sozialberatung, Dieter Strobel, sowie Fotograf und Layouter Jan-​Philipp Strobel stellte sie am Mittwoch die Neuauflage der „ MPU –Fibel“ vor.

2003 und 2010 waren die ersten Auflagen der Fibel erschienen, erinnerte Dieter Strobel: „Es war Zeit für eine Modernisierung, auch, weil sich einige rechtliche Bestimmungen verändert haben.“ „Der Führerscheinverlust sollte ein Wendepunkt im Leben sein“, forderte Diplom-​Sozialarbeiterin Heike Taglang. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass viele Betroffene am Ende des Prozesses froh seien, dass sie durch die entzogene Fahrerlaubnis gezwungen wurden, mit dem Drogenkonsum aufzuhören.







Was in der MPU –Fibel steht und welche Angebote die Sozialberatung Betroffenen macht, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

