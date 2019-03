Mögglingen | Mittwoch, 27. März 2019 Mittwoch, 27. März 2019

Neuer Mögglinger Aussichtsturm

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

Die Gemeinde Mögglingen hat einen neuen Höhepunkt, genauer gesagt, einen neuen Höchstpunkt. Am Mittwoch wurde am Ortsende in Richtung Heuchlingen unweit des Limes-​Parkplatzes ein Aussichtsturm errichtet, der auch im Zuge der Remstalgartenschau Anziehungspunkt sein soll.

Rund acht Kubikmeter witterungsresistentes und stabiles Lärchenholz aus dem Bayerischen Wald, grob geschätzt 2000 Schrauben in allen Größen und Formen und eine Konstruktion von Karl Hieber höchstpersönlich stecken in dem neuen Mögglinger elf Meter hohen und mit 29 Stufen versehenen Aussichtsturm, der rund 30000 Euro kostet, die jedoch durch Spenden und Sponsoren gedeckt werden.





Mehr über die neue Mögglinger Attraktion am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal?

Mögglingen ∞ schauorte zwischen Wald und Alb

Heinz Strohmaier

25 Sekunden Lesedauer

199 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 55