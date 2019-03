Blaulicht | Mittwoch, 27. März 2019 Mittwoch, 27. März 2019

Polizist angegriffen und verletzt

Galerie (1 Bild)

Eine Streifenbesatzung des Gmünder Polizeireviers suchte am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr einen 21 Jahre alten Mann im Berliner Weg auf. Dieser steht im Verdacht, zuvor gegen 0 . 30 Uhr in der Heubacher Straße eine Scheibe an einem Gebäude eingeschlagen zu haben.

21

Nach Ansprache durch die Polizisten reagierte der Mann sofort aggressiv und schlug nach den Armen eines Polizisten. Er wehrte sich in der Folge gegen eine Durchsuchung und musste letztlich überwältigt werden. Hierbei griff er nach der Hand eines der Beamten und bog den Daumen um, so dass der Polizist im Krankenhaus behandelt werden musste. Der alkoholisierte-​Jährige wurde bis zum Morgen in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal?

Homepage ∞ schauorte zwischen Wald und Alb

Heinz Strohmaier

27 Sekunden Lesedauer

129 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 61