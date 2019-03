Kultur | Mittwoch, 27. März 2019 Mittwoch, 27. März 2019

Rosenstein-​Gymnasium singt

Galerie (1 Bild)

Foto: rogy

In guter Tradition gestalten der Schüler-​Eltern-​Lehrer-​Chor des Rosenstein-​Gymnasiums Heubach und der Motettenchor Schwäbisch Gmünd wieder ein gemeinsames Konzert in der Katholischen Kirche St. Bernhard in Heubach.

Am Freitag, 29 . März, erklingen dort ab 20 Uhr zwei Meisterwerke der Klassik. Florian Strasser, Musiklehrer am Rosenstein-​Gymnasium und ausgebildeter Konzertpianist, ist Solist im bekannten 5 . Klavierkonzert in Es von Ludwig van Beethoven. Im zweiten Teil des Konzerts erklingt dann die berührende Messe in B-​Dur von Johann Nepomuk Hummel.





Mehr über Konzert und Ausführende steht in der Rems-​Zeitung vom 28 . März.

Reinhard Wagenblast

