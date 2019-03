Alfdorf | Donnerstag, 28. März 2019 Donnerstag, 28. März 2019

Alfdorf: Ein politischer Ruck vor der Kommunalwahl

Innerhalb von zehn Tagen eine Liste für die Gemeinderatswahl aufzustellen, muss man erst einmal schaffen.

CDU

gelungen. In der Gemeinde tritt jetzt eine „Unabhängige Bürgerliste" an. „Da ging ein Ruck durch Alfdorf", sagt Andrea Kolckmann. Sie habe viel Unterstützung erhalten. Im Hintergrund steht ein Vorgang, über den sich in Alfdorf nicht wenige verwundert und verärgert die Augen reiben.





Was dazu führte, dass in Alfdorf neben der CDU und den Freien Wählern eine weitere Gruppierung zur Gemeinderatswahl antritt, steht in der Rems-​Zeitung vom 28 . März.



Der seitherigen–Gemeinderätin Andrea Kolckmann aus Alfdorf ist dies

Alfdorf ∞ schauorte zwischen Wald und Alb

