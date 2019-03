Spraitbach | Donnerstag, 28. März 2019 Donnerstag, 28. März 2019

Baugebietserweiterung und Mehr-​Generationen-​Spielplatz in Spraitbach

Spraitbach wächst weiter: Aufgrund der Nachfrage werden im Anschluss an das bestehende Baugebiet „Trögle“ weitere Plätze erschlossen. Neu gestaltet wird der Spielplatz bei der Kohl-​Sporthalle.

Der Spielplatz soll etwas Besonderes werden — nämlich ein Mehr-​Generationen-​Spielplatz. Was dort alles möglich sein soll und was es Neues von der Sanierung und Erweiterung der Spraitbacher Grundschule gibt, steht am. März in der Rems-​Zeitung.

