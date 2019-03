Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 28. März 2019 Donnerstag, 28. März 2019

Neue Heimat-​Broschüre: Auch eine Gmünder Liebeserklärung an die Stadtteile

Foto: Heino Schütte

Ein seltenes Bild: Fast alle Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gaben sich am Donnerstagabend ganz weit oben (Burg Hohenrechberg) ein Stelldichein. Anlass war die Präsentation des Büchleins „Lieblingsorte zwischen Himmel und Erde“.

„Ein wunderbares Heimatbüchle!“ so kam Oberbürgermeister Richard Arnold ins Schwärmen, als er das von der TouristikMarketingherausgegebene (Projektleitung Julia Schaumann) und von der Agentur freitagundhäussermann gestaltete Werk erstmals in Händen hielt. Alle Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher waren aufgerufen worden, ihre jeweiligen Stadtteil-​Juwelen und ihre ganz persönlichen Lieblingsorte vorzustellen. Das Stadtoberhaupt zeigte sich bei der Präsentation sprichwörtlich total aus dem (Rat-)Häuschen, vielmehr zeigte er sich den Bezirksämtern zugeneigt: Ihm sei bei diesem Projekt erneut bewusst geworden, wie wunderbar der Reichtum des Zusammenspiels von elf Stadtteil-​Partnern Schwäbisch Gmünds mit all ihren Besonderheiten, Eigenheiten und Sehenswürdigkeiten sei. Heimatgefühl pur! Und das sei gefragter denn je, so betonte er. Der Oberbürgermeister verknüpfte dies auch mit einem Dank und einer Liebeserklärung an und für die engagierte und bürgernahe Arbeit, die in den Bezirksämtern und Ortschaftsräten geleistet werde. Richard Arnold: „Gottseidank haben wir unsere Bezirksämter, Ortschaftsräte und Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher!“ Mehr darüber am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Schwäbisch Gmünd ∞ schauorte zwischen Wald und Alb

