Sperrung der L 1155 zwischen Breitenfürst und Alfdorf

Von Dienstag, 2 . April, bis Freitag, 5 . April, kommt es wegen Sanierungsarbeiten zu Beeinträchtigungen: Das Landratsamt lässt weitere Schadstellen auf der Straße zwischen Welzheim und Alfdorf (L 1155 ) sanieren.

An neun Stellen zwischen Breitenfürst und Pfahlbronn wird der Fahrbahnbelag um etwa vier Zentimeter abgefräst und eine neue Deckschickt eingebaut. Dazu muss die Straße von Dienstag,. April, bis Freitag,. April, an mehreren Stellen halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird jeweils mit Baustellenampeln geregelt. Zusätzlich wird eine Schadstelle zwischen der Einmündung der Straße aus Lorch (L) und Alfdorf saniert. Die Sanierung dieser Stelle erfolgt am Dienstag,. April. Auch hier wird die Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr mithilfe von Baustellenampeln an der Sperrung vorbeigeführt. Die Kosten für die Sanierungen betragen rundEuro. Das Landratsamt bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die dabei entstehenden Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer. Hintergrund: Mitte März wurden bereits zahlreiche Schadstellen auf der Straße zwischen Welzheim und Alfdorf saniert. Da die Straße jedoch insgesamt in einem schlechten Zustand und an vielen Stellen schadhaft ist, wird die Sanierung nun fortgesetzt.

Alfdorf ∞ schauorte zwischen Wald und Alb

