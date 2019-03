Durlangen | Freitag, 29. März 2019 Freitag, 29. März 2019

Dieter Gerstlauer vor 25 Jahren in Durlangen als Bürgermeister eingesetzt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Nur wenige sind im Gmünder Raum noch länger als Bürgermeister im Amt als er: Dieter Gerstlauer wurde heute vor 25 Jahren in sein Amt als Durlanger Schultes eingesetzt. Schon zweimal wurde er nach jeweils acht Jahren wiedergewählt und befindet sich ergo bereits in seiner vierten Amtszeit.

Dieter Gerstlauer war gerade 33 Jahre alt und als Amtmann bei der Stadt Schwäbisch Gmünd beschäftigt, als er sich in Durlangen um die Nachfolge von Bürgermeister Martin Kuhnigk bewarb. 88 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten ihr Kreuzchen bei seinem Namen – und so fand kurze Zeit später im Rahmen einer feierlichen Sitzung des Gemeinderats seine Verpflichtung als neuer Schultes statt.







Was sich der junge Schultes damals vorgenommen hat beleuchtet die Rems-​Zeitung am 29 . März und blickt dabei auch auf seine Erfahrungen in einem Vierteljahrhundert als Chef der Gemeindeverwaltung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Durlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer

166 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66