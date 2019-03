Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. März 2019 Freitag, 29. März 2019

Samstagsreportage: Schuhe aus Maßanfertigung

Galerie (4 Bilder)

Fotos: str

Die Industrialisierung hat es mit sich gebracht, dass Massenartikel nicht mehr von Hand, sondern maschinell produziert werden. Letztlich auch eine Frage der Produktionskosten. Aber es gibt in vielen Handwerksberufen noch immer individuell gefertigte Stücke in guter alter Handarbeit. Das gilt speziell bei Bekleidung und Schuhen, denn nicht jeder Mensch hat Normmaße. Die Rems-​Zeitung hat einen Gmünder Maß-​Schuhmachermeister besucht, einen von zwei oder höchstens drei im Land.

51

1984

1987

1993

Andy Breyer () stellt Schuhe in Maßanfertigung her. Eine aufwändige Sache, aber eine Anschaffung fürs Leben. Andy Breyer stammt aus einer alten Lorcher Schuhmacherfamilie heraus. Sein Großvater, Christian Breyer, hatte in Lorch ein Schuhmachergeschäft, das später von Andys Vater, Helmut Breyer, übernommen wurde, ehe er nach Schwäbisch Gmünd zog und in der Rinderbachergasse seinen Betrieb hatte. Dort hat Andy Breyer vonbisseine Schuhmacher-​Lehre absolviert unddann in Stuttgart die Meisterprüfung abgelegt. In der Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung geht es um „Handgemachtes für die Füße“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

38 Sekunden Lesedauer

55 Aufrufe

26 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 72