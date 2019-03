Kultur | Freitag, 29. März 2019 Freitag, 29. März 2019

Talking Drums: der Beat geht weiter

Was für ein wuchtiger, beeindruckender Start in die 29 . Jazz Lights: Die Talking Drums, 21 Schlagzeugstudenten und –absolventen der Hochschule für Musik Stuttgart, füllten den Konzertsaal auf der Kapfenburg bis in die letzte Ecke mit Beats.

Man sagt, dass Schlagzeuger auf allem, was rumliegt, Musik machen können. Und wenn mal nichts rumliegt, trommeln sie auf sich selbst herum. Auf der Bühne des Konzertsaals lag auf jeden Fall viel rum: jamaikanische Steeldrums, japanische Fasstrommeln, Klanghölzer, Congas, Djembes, Marimba– und Vibraphone, Rasseln, Becken, und, und, und … Alle können auf ihre Art sprechen – daher der Bandname: Talking Drums.





Einen Eindruck vom Konzert vermittelt die Besprechung in der Rems-​Zeitung vom 30 . März.



