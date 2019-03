Schwäbisch Gmünd | Freitag, 29. März 2019 Freitag, 29. März 2019

Wochenende: Transsibirische Eisenbahn

Ein schönes, lesenswertes, spannendes und interessantes Wochenende wartet auf uns — aber ein verkürztes. Denn der Sonntag hat nur 23 Stunden, weil in der Nacht die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden.

Für alle, die am Sonntag Termine haben, ist das wichtig, den anderen fehlt halt die Stunde. Nicht aber am Samstag: Herrliches Frühlingswetter und in der 40 -​seitigen Rems-​Zeitung zusätzlich 16 Seiten Wochenende-​Beilage. Wieder mit super Themen. Zum Beispiel über die transsibirische Eisenbahn, Russlands ratternde Lebensader. Für die einen ist sie nur ein Verkehrsmittel, für die anderen der berühmteste Zug der Welt. Tauchen Sie ein in die „Trasse der Träume“!

Vielleicht stellt sich für Sie am Ende die Frage: Wohin mit dem Geld? Denn nach einer Reise bleiben oft Münzen der Fremdwährung im Portemonnaie zurück. Reguläre Banken wechseln diese nicht in Euro. Wir geben Tipps, was man mit den Schubladenschätzen tun kann. Also: ein lesenswertes Wochenende!









