Sonntag, 03. März 2019

Kleiner „Brand“ — kaum Schaden

Galerie (1 Bild)

Am Samstagnachmittag, gegen 16 . 28 Uhr, musste die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu einem Brand in der Asylunterkunft in der Benzholzstraße in Schwäbisch Gmünd ausrücken. Ein Handtuch hatte sich an einer Nachttischlampe entzündet.

Als die Bewohner dies bemerkten, verständigten sie sofort die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen konnten sie jedoch den kleinen Brand selbst löschen. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Verletzt wurde zum Glück niemand und der Sachschaden ist sehr gering.

Heinz Strohmaier

