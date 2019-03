Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. März 2019 Sonntag, 03. März 2019

Neue Sprungschanze: Kugelbahnerweiterung im Himmelsgarten

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Achtung, das ist ehrlich kein Faschingsgag zum Rosenmontag, vielmehr eine super Nachricht für Familien mit Kindern: Im beliebten Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau entsteht eine einzigartige Holzkugel-​Weitsprunganlage.

Der Rohbau am neuen Schlittenhügel steht, der noch rechtzeitig zur Remstal-​Gartenschau begrünt und aufblühen soll. Offenbar in insgeheimer Anlehnung an das Leistungszentrum der Skispringer im gut zehn Kilometer entfernten Stadtteil Degenfeld (Luftlinie) ist nun auch im Himmelsgarten bei Wetzgau ein kleines „Schanzenzentrum“ entstanden. Es handelt sich um eine Eweiterung der beliebten XXL-​Holzkugelbahn in Taubental (Himmelsleiter, Waldentdeckersteg). Bei internen Versuchen haben gestandene städtische Mitarbeiter schon Sprungweiten von sieben, acht Metern für die genormten Holzmurmeln erzielt. Im kritischen Zielbereich wird nun eine Auffangwanne gebaut, damit’s bei kleinen „Kuglern“ keine Tränen gibt, wenn die geliebte „Holzmurmel“ verloren geht. Inoffiziell ist im Himmelsgarten bereits von der „Carina-​Vogt-​Kugelbahnschanze“ die Rede. Vielleicht kommt die Meisterin ja sogar zur Einweihung?!?! Über diese und andere schöne Entwicklungen berichtet die Rems-​Zeitung am Montag ausführlich.

Heino Schütte

