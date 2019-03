Blaulicht | Sonntag, 03. März 2019 Sonntag, 03. März 2019

Sichere Fasnet in Stadt und Land: Dankeschön an alle „Blaulichter“!

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Zehntausende feiern in der Region feuchtfröhliche Fasnet. Für sichere tolle Tage sorgen im Hintergrund und ganz nüchtern hunderte „Blaulichter“ . Ganz dickes Dankeschön, einfach auch mal zwischendurch!

DRK

THW

Zehntausende feierten am Sonntag in Donzdorf den regionalen Kult-​Fasnetsumzug. Hunderte Beamte von Polizei und freiwillige Helfer von Feuerwehr,und Malteser Hilfsdienst standen eher bescheiden im Hintergrund. Bitte um Verzeihung, falls wir eine Organisation vergessen haben, kein böser Wille! Vielmehr starkes und vielfältiges Engagement. Zwar stehen die alle im Hintergrund, jedoch stets bereit, um sofort einzugreifen und Hilfe zu leisten, wenn es Akteuren oder Zuschauern nicht mehr gut geht oder es gar ein größeres Unglück gibt. Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Ähnlich wird es auch am Dienstag in Schwäbisch Gmünd sein. Die vielen hauptamtlichen und vor allem auch ehrenamtlichen „Schutzengel mit Blaulicht“ werden auch am Dienstag beim Faschingsumzug in Gmünd „umherschwirren“. Deren Bitte: Habt bitte Respekt angesichts der rundum hilfsbereiten Uniformen und haltet Maß beim Alkohol. Viel Spaß weiterhin bei der Fasnet!

Heino Schütte

