Täferrot | Samstag, 30. März 2019 Samstag, 30. März 2019

Großübung der Feuerwehr

Galerie (17 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Am Aussiedlerhof Weiß in Utzstetten fand am Samstag eine Großübung der Feuerwehren des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwäbischer Wald statt, gemeinsam mit der Feuerwehr Leinzell und dem Bereitschaftsdienst des DRK Schwäbischer Wald.

450

60

18

10

DRK

10

Durch einen Kurzschluss eines Milch-​Kühlers war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen östlich von Utzstetten der Stall vonKühen und das Strohlager in Brand geraten. Nach Verständigung der Rettungsleitstelle durch den Landwirt wurden umgehend die Feuerwehren von Täferrot, Leinzell, Ruppertshofen und Mutlangen in Marsch gesetzt. Da noch mehr Kräfte benötigt wurden, rückten auch die Floriansjünger aus Spraitbach und Durlangen aus. Insgesamt warenFeuerwehrleute mitFahrzeugen, darunter die Drehleiter aus Mutlangen,–Rettungskräfte undMänner der Technischen Einsatzleitung vor Ort. Ein ausführlicher Bericht steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Täferrot ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerhard Nesper

34 Sekunden Lesedauer

113 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 56