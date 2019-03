Messe der Seitengässler aus Gmünd

Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 31. März 2019 Sonntag, 31. März 2019

Sie nennen sich die „Seitengässler“, weil ihre Geschäfte zwar im Zentrum von Schwäbisch Gmünd liegen, aber nicht unmittelbar am Marktplatz oder drum herum. Aber sie füllen mit ihren Angeboten manche Lücke, die andere gar nicht schließen können oder überhaupt nicht zu ihrem Portfolio passt.

Geschäfte haben sich bislang schon in der Vereinigung „Gmünder Seitengässler“ zusammen gefunden. Zwölf waren bei der ersten Messe am Samstag vonbisUhr in der Eule — Gmünder Wissenswerkstatt — dabei. Unterm dem Strich sagen alle: Es hat sich gelohnt. Der Aufwand war zwar groß, aber das Interesse fast noch größer. Und die Händler haben spätestens am Samstag festgestellt, dass sie auch wahrgenommen werden. Denn zahlreiche Gemeinderäte, der Oberbürgermeister und–Vorstand Christoph Morawitz waren unter den Besuchern.

