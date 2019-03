Blaulicht | Montag, 04. März 2019 Montag, 04. März 2019

Alkoholisiert: Autospiegel beschädigt

Eine 19 -​Jährige stellte am Sonntag gegen 0 . 15 Uhr in der Weißensteiner Straße in Gmünd einen stark alkoholisierten 35 -​Jährigen, der an ihrem Pkw den rechten Außenspiegel mittels Faustschlag beschädigte. Sie verfolgte den Mann bis zur Klarenbergstraße, wo er sie aggressiv anging, leicht verletzte und danach flüchtete.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann letztlich in einem Hinterhof feststellen und in Gewahrsam nehmen. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die eingesetzten Polizisten, so dass ihn diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erwartet.

